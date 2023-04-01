Giresunspor, ateş hattından çıkmak istiyor

Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Karadeniz temsilcisi, ligde 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.
Ligin 17. sırasında yer alan yeşil-beyazlılar, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını taraftarı önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Karadeniz temsilcisi, ligde 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.
Ligin 17. sırasında yer alan yeşil-beyazlılar, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını taraftarı önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
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