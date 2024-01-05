Giovanni van Bronckhorst: "Yaptım, yine yaparım"

Beşiktaş'ın teknik direktörü olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Giovanni van Bronckhorst, Hasan Arat'la yaptığı görüşmede başkanı etkilemeyi başardı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst: 'Yaptım, yine yaparım'
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05 Ocak 2024 10:49
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst olacak. Tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Hollandalı teknik direktörün İstanbul'a gelerek Kasımpaşa maçını statta izlemesi bekleniyor.

HIRSINDAN ETKİLENİLDİ

Teknik adam arayışlarında ince eleyip sık dokuyan yönetim, van Bronckhorst'un kariyerinin yanı sıra ortaya koyduğu hırstan da etkilendi. Birçok teknik adam, takımın içinde bulunduğu durumdan dolayı Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmemişti. Hollandalı teknik adam ise cesur davrandı.

Başkan Hasan Arat, yapılan görüşmelerde Giovanni van Bronckhorst'un takım hakkında sahip olduğu bilgilerden çok etkilendi.

"ÇARELERİM VAR"

48 yaşındaki teknik adam, henüz görüşme aşamasında kadro dışı, formsuz ve genç oyuncular hakkında görüşlerini paylaştı.

Daha önce Feyenoord'da benzer durumu yaşadığını söyleyen Hollandalı "Dibe vurmuş bir takımı nasıl ayağa kaldıracağımı çok iyi biliyorum. Bu konuda becerikliyim. Beşiktaş zor durumda ama yeniden toparlanabilmesi için çarelerim" var deyince Başkan Arat ikna oldu.

YARDIMCI KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a gelmek için daha önce birlikte çalıştığı Jean-Paul van Gastel'in ekibinde olmasını şart koymuştu. Bunun için de NAC Breda'nın başında bulunan van Gastel'in takımdan ayrılması gerekiyordu. Yapılan görüşmelerde NAC Breda ikna edildi ve van Bronckhorst'un istediği oldu.

1,5 + 1 yıllık anlaşma Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yapılacak sözleşme 1,5 + 1 senelik olacak. Hollandalı teknik adamın senelik ücreti ise 1,4 milyon avro olacak.

 

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