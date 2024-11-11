Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokonumpo'nun, yalnızca "ısrarcı olduğu takdirde" takas için uygun olacağı iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, rakip takımların Bucks'ın Antetokounmpo'yu takas etmeye "gönüllü olmasını" beklemediğini ve bunun yalnızca yıldız oyuncunun takasını istemesi durumunda gerçekleşebileceğini belirtti:



"Antetokounmpo'nun sadece bu konuda ısrarcı olduğu takdirde takas edilebileceği, diğer 29 takım tarafından da açıkça anlaşılıyor."



Stein ayrıca, Bucks'ın halen Antetokounmpo ve Damian Lillard etrafındaki derinliğini artırmaya çalıştığını ancak ikinci vergi sınırının üzerinde faaliyet gösteren bir takım olarak karşılaştıkları kısıtlamaların, kendilerine "çoğu zaman engel olduğunu" söyledi.



Bucks, 2020-21 sezonunda takım tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandığınan beri, üç sezonda Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaşamamıştı. Antetokounmpo, daha önce The Athletic'ten Sam Amick'e yaptığı açıklamada organizasyondaki belirsiz geleceğine de değinmişti.



Takımının kötü başlangıcına rağmen bireysel anlamda iyi bir sezon geçiren Giannis, %60,5'lik şut isabetiyle 30,1 sayı, 12,8 ribaund ve 5,3 asist ortalamalarına sahip.





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