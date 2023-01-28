Giannis, Pacers'ın başına bela oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 141-131 yendi.



NBA'e 5 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle "double-double" yaparak üstün performans gösterdiği mücadelede Bucks, Pacers'ı 10 sayı farkla yendi.



Bucks'ta Jrue Holiday 20 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle oynadı ve galibiyete katkı verdi.



Pacers'ta ise Myles Turner 24 sayı, Buddy Hield 22 sayı ve Bennedict Mathurin 21 sayı ile oynadı ama mağlubiyete engel olamadı.



Cedi'den 5 sayı



Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı 112-100 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı galibiyeti getirdi.



Gilgeous-Alexander, üst üste dördüncü maçında 30 ve üzeri sayı kaydetti.



Cleveland Cavaliers'ta forma giyen ve 13 dakika 3 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman 5 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.



Cavaliers'ta Darius Garland'ın 31 sayısı ve Evan Mobley'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



Sonuçlar:



Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 131-141



Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 111-100



Miami Heat-Orlando Magic: 110-105



Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-100



Golden State Warriors-Toronto Raptors: 129-117





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