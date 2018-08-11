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Gerard Pique, milli takımı bıraktı!

Barcelona'nın Katalan yıldızı Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Gerard Pique, milli takımı bıraktı!
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11 Ağustos 2018 20:03
Barcelona'nın Katalan yıldızı Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Son birkaç yılda Katalonya lehine açıklamaları nedeniyle İspanyolların tepkisini çeken Pique ve ıslıklı protestolara maruz kalıyordu. Barcelonalı futbolcu, son yıllarda Katalonya lehine açıklamalarıyla tepki görmüş ve milli maç sırasında İspanya milli marşı çalındığı sırada el hareketi yapmakla suçlanmıştı.

İspanya'daki bazı kesimlerden tepki çeken Pique, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda Katalonya Milli Takımı olmadığı için İspanya Milli Takımı'nın formasını giydiğini ama bunu isteyerek, mutlu bir şekilde yaptığını belirtmişti.

"KATALANIM, KENDİMİ ÖYLE HİSSEDİYORUM"

Gerard Pique, 2017'de gerçekleştirilen ve İspanya hükümeti tarafından yasadışı kabul edilen Katalonya Özgürlük Referandumu'na destek vermesinden ötürü tepki çekmişti. La Liga'da 2017-18 sezonunun 7. haftasında oynanan Barcelona-Las Palmas maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Pique, Katalan olduğunu söyleyip bağımsızlık girişimlerini savunurken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Pique, "Katalanım, kendimi öyle hissediyorum. Bugün hiç olmadığı kadar Katalonya halkıyla gurur duyuyorum. Çünkü bu son 7 yıldır olağanüstü davrandılar. Hiçbir saldırı olmadı ama bugün jandarma ve ulusal polis ne yaptıysa yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

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