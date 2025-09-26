UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Rangers, Genk'i konuk etti.



Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Ev sahibi ekipte Mohammed Diomande, şiddetli hareketten 41 dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Genk'te Oh Hyun-Gyu, 45+7. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.



İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Genk'e galibiyeti getiren golü penaltı kaçıran Oh Hyun-Gyu 55. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Genk, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı, Rangers ise puanla tanışamadı.



Genk, gelecek maç haftasında Ferencvaros'u konuk edecek. Rangers ise deplasmanda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.



