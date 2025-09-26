25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

Genk, 10 kişi kalan Rangers'ı yıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Genk, deplasmanda Rangers'ı 1-0 mağlup etti. Rangers, 41. dakikada 10 kişi kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Rangers, Genk'i konuk etti.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

Ev sahibi ekipte Mohammed Diomande, şiddetli hareketten 41 dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Genk'te Oh Hyun-Gyu, 45+7. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. 

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Genk'e galibiyeti getiren golü penaltı kaçıran Oh Hyun-Gyu 55. dakikada kaydetti. 
Bu sonuçla birlikte Genk, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı, Rangers ise puanla tanışamadı.

Genk, gelecek maç haftasında Ferencvaros'u konuk edecek. Rangers ise deplasmanda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
