Gençlerbirliği'ne Tuzlaspor çelmesi!

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Son 3 maçını kazanarak çıkış yakalayan Ankara ekibinin galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'ne Tuzlaspor çelmesi!
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04 Mart 2023 15:35
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşma, Tuzlaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Philip Gameli Awuku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte son 3 maçını kazanarak çıkılş yakalayan Gençlerbirliği'nin galibiyet serisi sona erdi.

Öte yandan Tuzlaspor puanını 25'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 16 puanda kaldı.

Gelecek hafta Tuzlaspor, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Denizlispor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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