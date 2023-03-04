Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşma, Tuzlaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Philip Gameli Awuku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte son 3 maçını kazanarak çıkılş yakalayan Gençlerbirliği'nin galibiyet serisi sona erdi.
Öte yandan Tuzlaspor puanını 25'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 16 puanda kaldı.
Gelecek hafta Tuzlaspor, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Denizlispor'u ağırlayacak.
Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Philip Gameli Awuku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte son 3 maçını kazanarak çıkılş yakalayan Gençlerbirliği'nin galibiyet serisi sona erdi.
Öte yandan Tuzlaspor puanını 25'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 16 puanda kaldı.
Gelecek hafta Tuzlaspor, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Denizlispor'u ağırlayacak.
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