Gençlerbirliği'nden bir imza, bir transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Slovenyalı stoper Zan Zuzek'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Bari'nin formasını giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Zan Zuzek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Başkent temsilcisi, geçen sezonun ikinci yarısında kırmızı-siyahlı takımda görev yapan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Berber ile de 1 yıllığına anlaştı.





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