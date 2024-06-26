Gençlerbirliği, Mikail Okyar'ı transfer etti

Gençlerbirliği, son olarak Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen Eyüpspor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı..

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Mikail Okyar'ı transfer etti
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26 Haziran 2024 18:36
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Mikail'in, Eyüpspor, Sakaryaspor formaları da giydiği kaydedildi.

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