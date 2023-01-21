Gençlerbirliği 17 hafta sonra kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Mustafa Dalcı'nın ekibi Gençlerbirliği ile Sait Karafırtınalar'ın yönetimindeki Boluspor karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 5-1 kazanırken goller; 31. dakikada Uğur Akdemir, 34. dakikada Gabriel Torje, 42. dakikada Mete Kaan Demir, 72. dakikada Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Barış Alıcı'nın ayağından geldi. Konuk ekip Boluspor'un tek golü ise 87. dakikada Safa Kınalı'dan geldi.



17 MAÇ SONRA GALİBİYET



Bu sonuçla birlikte ligde tam 17 hafta sonra galibiyetle tanışan Gençlerbirliği rahat bir nefes almış oldu. Gençlerbirliği, ligde toplamda ikinci galibiyetini alırken, bir önceki galibiyetini de Boluspor'a karşı deplasmanda 2-1'lik skorla almıştı.



Ligde uzun bir aradan sonra galibiyete uzanan Gençlerbirliği puanını 10'a yükseltirken, Boluspor 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken Boluspor, Altınordu'ya konuk olacak.





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