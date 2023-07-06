Genç yüzücülerden biri altın iki madalya

Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Kuzey Tunçelli altın, Emir Batur Albayrak bronz madalya kazandı.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.



Kuzey Tunçelli, finalde 14.58.59'luk derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli yüzücü, daha önce bu mesafede 2024 Paris Olimpiyat Oyunları A barajını geçmeyi başarmıştı.



Emir Batur Albayrak da finalde 15.00.57'lik derecesiyle bronz madalya elde ederken aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları A barajını geçmeyi başardı.



