Genç yelkenciler, Avrupa IQ Foil Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Avrupa Gençler ve Yıldızlar IQ Foil Yelken Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Haber; AA
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Genç yelkenciler, Avrupa IQ Foil Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı
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12 Temmuz 2024 18:52
 Avrupa Gençler ve Yıldızlar IQ Foil Yelken Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Embrun kasabasında düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Parla Kabasakal, 15 yaş altı kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu, 17 yaş altı kadınlarda ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

Ece Melis Baş, 15 yaş altı kadınlarda, Toprak Kösele de 15 yaş altı erkeklerde gümüş madalya elde etti.

 

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