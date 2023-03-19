Genç milli güreşçiler Avrupa ikincisi!

23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda topladığı 129 puanla ikinci oldu.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı üçer gümüş ve bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.



Milli takımda 57 kiloda Tolga Özbek, 92 kiloda Muhammed Gimri ve 97 kiloda Oktay Çiftçi gümüş; 61 kiloda Emre Kural, 86 kiloda İsmail Küçüksolak ve 125 kiloda Efe Anıl Al ise bronz madalya kazandı.



Takım klasmanında Azerbaycan 140 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşırken, 125 puanlı Gürcistan ise üçüncü sırada yer aldı.





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