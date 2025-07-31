Gedson Fernandes'in 3 sezonluk 'siyah-beyaz' kariyeri

Beşiktaş'tan Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, performansının yanı sıra siyah-beyazlı kulübe kazandırdığı bonservis ücretiyle de adını kulüp tarihine yazdırdı.





Beşiktaş'a bonservis maliyeti yıllar içinde 16 milyon avroyu bulan 26 yaşındaki orta saha, Spartak Moskova'ya transferiyle kariyerinde yeni sayfa açtı.





Rus ekibi, Gedson Fernandes'in transferi dolayısıyla Beşiktaş'a sözleşme fesih bedeli karşılığında "20 milyon 779 bin 220 avro" ödeyecek. Ayrıca, siyah-beyazlılar Spartak Moskova'dan şarta bağlı bonuslar çerçevesinde 7 milyon 272 bin 729 avro daha kazanabilecek.

GALATASARAY İLE BAŞLADI





Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes'in Türkiye kariyeri Galatasaray formasıyla başladı.





Portekizli orta saha, 2020-21 sezonunun devre arasında Benfica'dan sarı-kırmızılı ekibe katıldı.





Galatasaray formasıyla kiralık olarak yarım sezon geçiren tecrübeli oyuncu, lig ve kupada toplam 18 maça çıkarken 1 gol kaydetti.





YABANCI KONTENJANINA TAKILDI





Beşiktaş'ın Şubat 2022'de transferini duyurduğu Gedson Fernandes, birkaç gün sonra yarım sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandı.





Deneyimli orta saha, siyah-beyazlı takımın yabancı kontenjanında yer olmadığı için 2021-22 sezonunu Karadeniz ekibinde tamamladı.





Portekizli oyuncu, Çaykur Rizespor'da çıktığı 11 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.





İSTİKRARI YAKALADI





Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına 6 Ağustos 2022'de Kayserispor karşısında çıktı.





Portekizli oyuncu, henüz ilk sezonundan itibaren takımın vazgeçilmezi oldu.





26 yaşındaki futbolcu, söz konusu sezonda toplamda 36 maça çıkarken, attığı gollerle 3 kez tabelayı değiştirdi.





Siyah-beyazlı ekipte ikinci yılında 45 maça çıkan Gedson, 3 gole imzasını attı.





Geride kalan sezonda da 49 maçta forma giyen Portekizli oyuncu, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.





Siyah-beyazlı formayı son olarak bu sezonun ilk maçında Shakhtar Donetsk'e karşı giyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta toplam 131 resmi maça çıktı ve 18 kez rakip ağları sarstı.





İKİ KUPA KAZANDI





Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla iki kez kupa sevinci yaşadı.





Portekizli orta saha, siyah-beyazlı formayla 2023-24'te Ziraat Türkiye Kupası'nı, 2024-25 sezonunun başında ise Süper Kupa'yı kazanan ekipte yer aldı.





GEÇEN SEZONUN "GOLCÜSÜ"





Gedson Fernandes'in, Beşiktaş'taki 3. sezonunda golcü kimliği ön plana çıktı.





Siyah-beyazlı formayla 2024-25 sezonunda 49 maçta boy gösteren tecrübeli futbolcu, 12 gol sevinci yaşadı.





Futbol kariyerinin en golcü sezonunu Beşiktaş'ta geçiren Portekizli oyuncu, takımın son yıllardaki istikrarsız görüntüsüne rağmen kalitesini ortaya koymayı başardı.





Gedson, geçen sezon gösterdiği performansla Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın ardından takımın en golcü ismi olarak dikkati çekti.





BONSERVİSİNİN TAMAMI ALINDI





Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sayfası, Şubat 2022'de açıldı.





Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibiyle 6 milyon avronun yanı sıra başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.





Beşiktaş, hafta başında 10 milyon avro karşılığında bu hakkı da Benfica'dan satın aldı.





"Kara kartal"ın kasasından Gedson Fernandes transferi için toplamda 16 milyon avro çıkmış oldu.





4 BAŞKAN VE 8 TEKNİK ADAM





Gedson Fernandes, 3 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 4 başkan ve 8 teknik adamla çalıştı.





Siyah-beyazlı formayı giydiği süreçte kulübün yaşadığı kaoslu sürece şahit olan Portekizli oyuncu, sırasıyla Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'in idaresinde forma giydi.





Beraber çalıştığı her teknik adamın formayı teslim ettiği oyuncu, Solskjaer ile Beşiktaş kariyerini noktaladı.





Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde ayrıca 4 farklı başkanla çalıştı.





Deneyimli oyuncu, Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yönetimlerinde siyah-beyazlı formayı giydi.



