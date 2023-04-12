Şenol Güneş'le birlikte yeniden yükselişe geçen Beşiktaş'ta gelecek ve gidecek isimler konusunda operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gedson Fernandes'in durumu camiada merak ediliyor.Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde müthiş bir operasyonla Gedson Fernandes'i 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İkinci yarıyı Rizespor'da kiralık olarak geçiren Portekizli orta saha oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'a katılmıştı.Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başaran Fernandes, şimdiden transfer piyasasının gözdeleri arasına girmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcuyla İngiltere'den; Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace'ın ilgilendiği öğrenildi. Başarılı isme, İtalya'dan da Lazio ve Roma'nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.Dev kulüplerin radarına girmesi sonrasında yönetim de oyuncusu için bonservis miktarını belirledi. Kara Kartal, Gedson için 13 milyon Euro istiyor. İdareciler ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 de pay talep ediyor. Genç oyuncunun eski kulübü Benfica'yla yapılan özel anlaşma gereği Beşiktaş, Gedson Fernandes'i satması halinde elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Portekiz kulübüne verecek.