Gaziantep Kalyon Stadı'nda yoğun mesai başlıyor

Yaklaşık 3 sezondur kentteki profesyonel maçlara ev sahipliği yapan Gaziantep Kalyon Stadı, ligin başlamasıyla yoğun bir maç trafiğine girecek.



İlk kez 15 Ocak 2017 tarihindeki Gaziantepspor-Antalyaspor müsabakasıyla kapılarını sporseverlere açan 35 bin kişilik stadyum, o günden bu yana çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptı.



Gaziantepspor'un küme düştüğü maçların oynandığı, Gaziantep FK'nin şampiyonluk yaşadığı ve ilk Süper Lig karşılaşmasına çıktığı stat, şimdilerde ise yeni müsabakalar için hazır halde tutuluyor.



Yeni sezonda yoğun bir maç trafiğinin beklendiği stadyum, daha önceki yıllarda olduğu gibi Gaziantep FK'nin maçlarına bu yıl da ev sahipliği yapmaya devam edecek.



- İlk maç son şampiyonlar arasında



Gaziantep ekibinin sezonu Galatasaray deplasmanında açacağı ligde, Kalyon Stadı ilk hafta farklı bir heyecana sahne olacak.



Ligin ilk haftasında Hatayspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma 12 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek.



Bu karşılaşmayla geçen sezonun Süper Lig şampiyonu ile TFF 1. Lig şampiyonu karşı karşıya gelecek.



Hatayspor'un yeni stadının tamamlanmamış olması ve eski stadında da eksikliklerin bulunması nedeniyle karşılaşmanın Gaziantep'e alındığı öğrenilirken, Hatay ekibinin bir kaç maçını daha Gaziantep'te oynayabileceği bildirildi.



- Ekim ayında milli heyecan



Gaziantep, ekim ayında milli maça ev sahipliği yapacak.



UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında 14 Ekim'de yapılacak milli maç, Kalyon Stadı'nda gerçekleştirilecek.



Milli maç öncesinde kentteki heyecanı yansıtmak için bazı organizasyonların planlandığı ve kentin Türk bayraklarıyla süsleneceği de aktarıldı.



- Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak



Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilmek için çaba gösterecek.



Henüz maç takvimi kesinleşmese de ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nin başlaması planlanıyor. Gaziantep ALG Spor, bu organizasyonun karşılaşmalarında Kalyon Stadı'nı kullanacak.



- Özbay: "UEFA yetkilileri küçük düzenlemeler istedi"



Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine, Kalyon Stadı'nda yoğun bir maç sezonunun kendilerini beklediğini söyledi.



Milli maç dolayısıyla UEFA yetkililerinin önceki günlerde gelip stadyumda incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Özbay, şunları kaydeti:



"UEFA yetkilileri, stadyumumuzda küçük düzenlemeler istedi. Biz de bu düzenlemeleri gerçekleştirmek için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun da destekleriyle çalışmalara başladık. Milli maç öncesinde tüm bunları tamamlayacağız. Böylelikle UEFA standartlarında 4. grupta yer alan bir stadyum olacak. Tüm organizasyonlara sorunsuz şekilde ev sahipliği yapacağız. Kentimizde daha fazla milli takımı ağırlayabilir hale geleceğiz."



