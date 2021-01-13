Gaziantep FK'nın Legia Warszawa forması giyen Polonyalı oyuncu Pawel Wszolek'i hedefine aldığı öğrenildi.



Gaziantep Güneş'in haberine göre; Gaziantep FK ara transfer döneminde eksik bölgelere transfer yapmak için operasyonunu gizli bir şekilde devam ettiriyor.



Daha önceden belirlediği oyuncularla irtibata geçmek için hazırlık içerisinde olan kırmızı siyahlıların Legia Warszawa forması giyen Polonyalı oyuncu Pawel Wszolek'i hedefine aldığı öğrenildi.



Kariyerinde İtalya Seri A'da Verona ve Sampdoria formaları bulunan 28 yaşındaki Wszolek bu sezon Legia ile 1 Şampiyonalar Ligi, 2'de Uefa Avrupa Ligi maçında boy gösterdi.



Orta sahanın her bölgesinde oynayabilme özelliği olan ve gole yönelik bir futbolcu olan Pawel Wszolek'i transfer etmeyi planlayan kırmızı siyahlı takımın transfer komitesinin oyuncu ile irtibata geçme hazırlığında olduğu bildirildi.



KARİYERİNDE POLONYA MİLLİ TAKIMI VAR



2017/2019 sezonlarını İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'de geçiren Wszolek geçtiğimiz sezon Legia Warszawa takımına transfer olmuştu. Geçen sezon 29 maçta 7 gollük performans gösteren Wszolek bu sezon Polonyada turnuvalar dahil oynadığı 17 maçta takımına 3 gollük katkıda buludu. Tecrübeli oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi Haziran sonunda bitiyor.



