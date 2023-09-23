Gaziantep FK, ligde siftah yaptı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligdeki ilk puanlarını 6. haftada aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, ligde siftah yaptı
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23 Eylül 2023 12:46
Son güncelleme 23 Eylül 2023 12:47
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK, bu sezon ilk puanını aldı.

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Dün taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi ilk galibiyetini ve puanını elde etti.

233 gün sonra galibiyetle tanıştı

Gaziantep FK, en son galibiyetini geçen sezon 1 Şubat'ta taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek almıştı.

Kırmızı-siyahlı takım 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 12 Şubat'ta ligden çekilmiş ve 23. hafta sonrası oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti.

Gaziantep FK, böylelikle 233 gün sonra galibiyet almış oldu.

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