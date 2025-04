Gaziantep FK: 'Kırmızı kart yok hükmündedir!'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Rams Başakşehir maçıyla ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.



"HAKEM TRİOSU EL ELE VERDİ VE SKORU BELİRLEDİ"



Başakşehir karşısında futbolcularının ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen çalınan ve çalınmayan düdüklerle puanlarının ellerinden alındığını belirten Memik Yılmaz, "Başakşehir ülkemizin en güçlü takımlarından birisi. Bizlerde bu sezon bir hikaye yazıyoruz ve her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yine futbolcularımızın üstün gayretiyle geçen karşılaşmada, özellikle Zorbay Küçük, VAR hakemi İspanyol Mera Escuderos ve dördüncü hakem Alpaslan Şen bizlere bir tiyatro izletti. İlk olarak bize ve tüm Türkiye'ye göre penaltı olmayan bir pozisyonda Ogün'ün hareketine penaltı kararı verdiler. Maçın sonunda ise tüm hakem yorumcularının ve futbolseverlerin ortak görüşü "çok net penaltı" olan pozisyonda oyunu devam ettirip Kozlowski'yi yaptıkları hatanın üzerine bir de kırmızı kartla cezalandırdılar. Kısacası bu hakem triosu el ele verdi ve skoru belirlediler" dedi.



"HAKKIMIZ HELAL DEĞİL"



Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Tüm Gaziantep yıllar sonra bir Avrupa hayaliyle bizleri her zaman destekliyor. Bizlerde bu sorumlulukla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama bizce bir art niyetli hakem çıkıyor ve tüm emeğimizi adeta gasp ediyor. Bu şehrin, bizlerin ve futbolcularımızın hakkı bu isimlere helal değildir. Bir daha da bu isimlerle Gaziantep şehrinin adının yan yana geçmesini bile istemiyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana bir tane hakem hakkında olumsuz konuşmadım. Her zaman bizim evlatlarımıza sahip çıkalım diye konuştum. Bunları da söylerken ayrıcalık değil adalet bekledim. Ama ne yazık ki hiçbir karşılığı yine yok. Bizi şampiyon olan da, küme düşen de ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakıyoruz, başkaları gibi "KÜÇÜK" hesaplar yapmadık, yapmayacağız da" dedi.



"KIRMIZI KART YOK HÜKMÜNDEDİR"



Teknik Direktör Selçuk İnan'a verilen kırmızı kartın büyük bir ayıp olduğunu belirten Memik Yılmaz, "Selçuk İnan Türk Futbolu'nda her zaman karakteriyle, duruşuyla ve kişiliğiyle damga vurmuş bir isimdir. Kendisi bu camiada görebileceğiniz en efendi ve saygıdeğer insanların başında geliyor. Ancak öyle art niyetli düdük çalan bir hakem vardı ki; "yazıklar olsun hocam" dedi diye kırmızı kartla hocamızı cezalandırdı. Rakip takım teknik adamı, maç sırasında "hocam ne yapıyorsunuz? Adam size ne dedi, böyle nasıl görev yapalım? Uyar, olmadı sarı kart ver ama kırmızı kart nedir" diyerek serzenişte bulundu. Biz kendi değerlerimize sahip çıkalım dedikçe onlar gücünün kendi evlatlarına yeteceğini düşünerek bir camianın kaderiyle oynuyorlar. Tekrar sormak istiyorum, Türkiye'de "Yazıklar olsun" diyerek bir kez sarı kart dahi gören bir teknik direktör olmuş mu? Bu konuda TFF'ye de çağrıda bulunmak istiyorum, bu kırmızı kart bizim için yok hükmündedir ve hocamızın da kesinlikle ceza almamasını bekliyoruz. Yanlış yapanlar bu defa ödüllendirilmemeli ve bunun bedelini hocamız değil onlar ödemeli. Bize sahada bu bedeli zaten üç puanımızı alarak ödettiler. Şimdi federasyonumuzun alacağı kararların takipçisi olacağız. Ayrıca verilmeyen penaltı pozisyonumuzla ilgili VAR kayıtlarının da kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.



SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE



Gaziantep FK, ligin 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Gaziantep'te Başakşehir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, Fenerbahçe maçında kulübede yer almayacak. 40 yaşındaki teknik adam, ceza almaması durumunda Fenerbahçe'ye karşı saha kenarında yer alabilecek.