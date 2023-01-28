Gaziantep FK galibiyeti hatırladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK 2-0 kazanırken goller 47. dakikada Papy Djilobodji ve 90+7'de Joao Figueiredo'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonraki ilk maçında galibiyete ulaşan Gaziantep FK 22 puana ulaşırken, ev sahibi Ankaragücü tıpkı rakibi gibi 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü haftayı bay geçerken Gaziantep FK evinde Hatayspor'u konuk edecek.



9 MAÇ SONRA İLK GALİBİYET



Ligde kötü günler geçiren Gaziantep FK, bu maçla birlikte 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmış oldu. Gaziantep FK, son olarak yine deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.



İSTİFA ÇAĞRISI



MKE Ankaragücü taraftarı maçın ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Yıldız'ı istifaya çağırdı.



Tüm tribünler "Emre Yıldız istifa" diye bağırırken, protokol tribününün bulunduğu kısımda da gerginlik yaşandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



10. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Taylan Antalyalı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçmek isteyen Taylan, pozisyonda yerde düştü ve mutlak bir gol şansını değerlendiremedi.



19. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına giren Maxim'in şutunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Mustafa Eskihellaç'ın şutunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.



31. dakikada Gaziantep FK atağında, Maxim'le verkaç yaparak kale sahasına kadar giren Markovic'in şutunda topu, gol çizgisini üzerinde kafayla Marlon çıkardı.



36. dakikada sol kanattan yine etkili gelen konuk ekipte Maxim'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.



40. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Figueiredo'nun kale sahasına çevirdiği topa müsait durumdaki Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda, Gökhan Akkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



45+1. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasında savunmada bir adam geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, kaleci Günay Güvenç ayağıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.



47. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Furkan Soyalp'in topu kafayla arka direğe doğru çevirdi. Kale sahası içinde uygun durumda bulunan Djilobodji'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



59. dakikada Figueiredo'nun penaltı noktasının yanından çektiği şutta kaleci Gökhan, topu sağına uzanarak kornere çeldi.



75. dakikasında ceza sahasına sağ kanattan giren Beridze'nin şutunda kaleci Günay Güvenç, topu kornere çelerek mutlak bir golü engelledi.



85. dakikada Beridze'nin ceza sahasına yaptığı ortada Chatzigiovanis'in kafa vuruşunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.



90+6. dakika konuk ekip farkı 2'ye yükselti. Veliu'nun pasıyla topla buluşan Figueiredo, soldan ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.



Karşılaşmayı Gaziantep FK, 2-0 kazandı.



Stat: Eryaman



Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Murat Şener



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Radokovic, Mujakic, Marlon (Dk. 82 Yasin Güreler), Diack (Dk. 72 Pedrinho), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Chatzigiovanis), Emre Kılınç, Zahid (Dk. 72 Beridze), Sowe



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 78 Hanousek), Furkan Soyalp (Dk. 77 Merkel), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 80 Mirza Cihan), Figueiredo



Goller: Dk. 47 Djilobodji, Dk. 90+6 Figueiredo (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 33 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Kitsiou, Dk. 89 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90+1 Veliu (Gaziantep FK), Dk.89 Fıratcan Üzüm (MKE Ankaragücü)





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