Gaziantep FK, Faslı stoperin peşinde

Ligin ilk yarısında görülen eksiklikleri devre arasında yapacağı takviyelerle gidermek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü transfer girişimlerini sürdürüyor.
Devre arası transfer döneminde bir stoper takviyesi yapmak isteyen Gaziantep FK, Fransa Ligue 2 ekibi Auxerre'in 26 yaşındaki Faslı oyuncusu Saad Agouzoul ile ciddi şekilde ilgileniyor.
1.91 boyundaki başarılı oyuncu bu sezon istediği süreyi alamadı. [Olaymedya]
Devre arası transfer döneminde bir stoper takviyesi yapmak isteyen Gaziantep FK, Fransa Ligue 2 ekibi Auxerre'in 26 yaşındaki Faslı oyuncusu Saad Agouzoul ile ciddi şekilde ilgileniyor.
1.91 boyundaki başarılı oyuncu bu sezon istediği süreyi alamadı. [Olaymedya]