Gaziantep FK, Faslı stoperin peşinde

Devre arasında kadrosuna en az 4 takviye yapmaya hazırlanan Gaziantep Futbol Kulübü, Faslı oyuncu Saad ile yakından ilgileniyor.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep FK, Faslı stoperin peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 15:02
Ligin ilk yarısında görülen eksiklikleri devre arasında yapacağı takviyelerle gidermek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü transfer girişimlerini sürdürüyor.

Devre arası transfer döneminde bir stoper takviyesi yapmak isteyen Gaziantep FK, Fransa Ligue 2 ekibi Auxerre'in 26 yaşındaki Faslı oyuncusu Saad Agouzoul ile ciddi şekilde ilgileniyor.

1.91 boyundaki başarılı oyuncu bu sezon istediği süreyi alamadı. [Olaymedya]

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery