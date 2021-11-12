Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi tek eksik!

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK, 13. haftada karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi tek eksik!
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12 Kasım 2021 19:32
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Kenan Özer, takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına Cumartesi günü devam edecek.


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