Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi tek eksik!

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.



Tedavisi devam eden Kenan Özer, takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.



Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına Cumartesi günü devam edecek.





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