Gaziantep FK'da rota Ekrem Kılıçarslan

Gaziantep Futbol Kulübü takımdan kiralık olarak giden Çağlar Şahin Akbaba'nın yerine Hatayspor'un genç kalecisi Ekrem Kılıçaslan'ı kadroya katmak için girişimlere başladı.



Mustafa Burak Bozan ile birlikte Günay'ın arkasında iki ve üç numara pozisyonlarında oynatılması planlanan Ekrem Kılıçaslan ile böylelikle bu açığın kapatılması amaçlanıyor.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ekişehirspor'dan Hatayspor'a transfer olan Ekrem Kılıçaslan Hatayspor'da hiç süre almazken Eskişehir'de ikisi kupa olmak üzere toplamda 16 maçta forma giymişti.



Transferin bir kaç güne netleşeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Haber: Ali Budak



