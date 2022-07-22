Gaziantep FK'da ayrılık yakın

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da, Recep Niyaz ile ayrılık yakın.



Takımın teknik direktörü Erol Bulut, yeni sezonda düşünmediği ve kamp döneminde verim alamadığı isimlerden 26 yaşındaki futbolcu konusunda yönetime raporunu iletti. Bu gelişme sonrası Gaziantep FK'da Recep Niyaz ile yolların ayrılması planlanıyor.



Geçtiğimiz yaz Denizlispor'dan Gaziantep FK'ya bedelsiz transfer olan Recep Niyaz, kırmızı-siyahlı ekipte 32 maça çıkarken, bir gol, bir asistlik performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ