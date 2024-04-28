Gaziantep Basketbol, play-off çeyrek final etabına önde başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final etabında Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor'u 98-92 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı ve teknik heyeti galibiyetinden dolayı kutladı.



Kaliteli ve geleceğe yatırım yapan bir takımla oynadıklarını belirten Dai, seride öne geçmenin kendileri için avantaj olduğunu ifade etti.



Gaziantep Basketbol'un hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu aktaran Dai, şöyle devam etti:



"Hedeflerimize kitlenmiş durumdayız. Normal sezonu ilk 4 içinde tamamladık. Play-off çeyrek final etabına en iyi şekilde hazırlandık. İlk maçımızda taraftarımız önünde galip geldik. Bunun için mutluyuz. Seride öne geçmenin avantajını kullanmak istiyoruz. Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an takımda gayet olumlu ve güzel bir hava hakim. İnşallah serinin ikinci maçında da galip gelerek bir üst tura çıkmak istiyoruz."



Gaziantep Basketbol, çeyrek final serisinin ikinci maçında 1 Mayıs Çarşamba günü Kocaeli temsilcisi Çayırova Belediyespor'a konuk olacak.









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