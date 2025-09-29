Gavi'den Leroy Sane itirafı!

Barcelona'nın 21 yaşındaki oyuncusu Gavi, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane ile ilgili bir itirafta bulundu.
Futbol Emotion adlı sosyal medya hesabının sorularını yanıtlayan Gavi, "Karşılaştığınız en zorlu oyuncu kimdi?" sorusunu "Leroy Sane" diyerek yanıtladı.
İki futbolcu Barcelona ve Bayern Münih'in birbirine rakip olduğu 4 Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelmiş ve bu müsabakalarda Alman takımı 3 kez, Katalan ekibi ise 1 kez sahadan galip ayrılmıştı.
