29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-074'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Gavi'den Leroy Sane itirafı!

Barcelona'da forma giyen genç yıldız Gavi, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ile ilgili bir itirafta bulundu.

calendar 29 Eylül 2025 16:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın 21 yaşındaki oyuncusu Gavi, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane ile ilgili bir itirafta bulundu.

Futbol Emotion adlı sosyal medya hesabının sorularını yanıtlayan Gavi, "Karşılaştığınız en zorlu oyuncu kimdi?" sorusunu "Leroy Sane" diyerek yanıtladı.

İki futbolcu Barcelona ve Bayern Münih'in birbirine rakip olduğu 4 Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelmiş ve bu müsabakalarda Alman takımı 3 kez, Katalan ekibi ise 1 kez sahadan galip ayrılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
