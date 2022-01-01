Garland'ın geri dönüş tarihi halen belirsiz...

Cleveland Cavaliers yıldızı Darius Garland'ın sırtındaki sakatlıktan döneceği tarihin henüz belli olmadığı iddia edildi.



Detroit Pistons'a karşı dün geceki maçta forma giymemiş olan Garland'ın, uzun süredir devam eden sakatlığından dönüşü için kesin bir tarih olmadığı bildirildi.



Cavaliers Perşembe günü yaptığı açıklamada, Garland'ın bel ağrısını gidermek için tedavi göreceğini ve "basketbol aktivitelerine geri dönüş sürecinin uygun şekilde güncelleneceğini" duyurmuştu. The Athletic'ten Joe Vardon, Garland'ın uzun süreli bir dinlenme gerektiren bir kas sorunuyla uğraştığını bildirmişti.



Bu yıl kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş olan 22 yaşındaki oyuncu, sezonda sayı (20.3), asist (8.0) ve şut yüzdesi (47.7) kategorilerinde kariyer rekorlarını kırıyor.



