Gareth Bale: 'Planım Real Madrid'e geri dönmek'

Sezon başında Real Madrid'den eski takımı Tottenham'a kiralık olarak giden Gareth Bale, geleceğiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.



Tottenham'da kalmayacağını söyleyen Bale, "Anlaşmamız Tottenham'da sadece 1 yıl kalmam üzerineydi. EURO 2020'den sonra Real Madrid'deki 1 yıllık kontratımı tamamlamak için geri döneceğim. Son birkaç yıldır muhtemelen sahip olduğum en iyi form durumuna ulaştım. Kendimi zinde ve dönmeye hazır hissediyorum. Evet, dürüst olmak gerekirse planım Real Madrid'e geri dönmek" ifadelerini kullandı.



Milli takım kamplarının oyuncular için iyi olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Bazı zamanlarda kulüpte işler iyi gitmediğinde uzaklaşmanın, özellikle de zihinsel olarak o ortamdan uzaklaşmanın güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi kulüpteki hayatımızı kısa süreliğine de olsa unutuyoruz ve Galler'e odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.



