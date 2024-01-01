Gana Milli Takımı'na Süper Lig'den 3 isim

Gana Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı.
Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'den Alexander Djiku, Beşiktaş'tan Daniel Amartet ve Samsunspor'dan Kingsley Schindler'in de kadroda yer aldığı açıklandı.
Öte yandan bir dönem Türkiye'de forma giymiş Andre Ayew ve Joseph Paintsil de kadroda yer aldı.
İşte Gana'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu;
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.
Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.
Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'den Alexander Djiku, Beşiktaş'tan Daniel Amartet ve Samsunspor'dan Kingsley Schindler'in de kadroda yer aldığı açıklandı.
Öte yandan bir dönem Türkiye'de forma giymiş Andre Ayew ve Joseph Paintsil de kadroda yer aldı.
İşte Gana'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu;
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.
Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.
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