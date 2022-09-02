Galatasaraylı eski isim İspanya'ya gitti

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Rumen futbolcu Florin Andone, Las Palmas'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Galatasaraylı eski isim İspanya'ya gitti
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02 Eylül 2022 01:33
Avrupa'da yaz transferinin son saatlerinde sürpriz bir transfer yaşandı.

Daha önce 2019-20 sezonunda Galatasaray forması da giyen Rumen forvet oyuncusu Florin Andone, Brighton'dan ayrılarak Las Palmas'a imza attı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Cadiz'de geçiren Florin Andone, çıktığı 9 resmi maçta 1 gollük katkı sağladı.

Görsel kaynak: Las Palmas Twitter

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