Galatasaraylı eski isim İspanya'ya gitti

Avrupa'da yaz transferinin son saatlerinde sürpriz bir transfer yaşandı.
Daha önce 2019-20 sezonunda Galatasaray forması da giyen Rumen forvet oyuncusu Florin Andone, Brighton'dan ayrılarak Las Palmas'a imza attı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Cadiz'de geçiren Florin Andone, çıktığı 9 resmi maçta 1 gollük katkı sağladı.
Görsel kaynak: Las Palmas Twitter
Daha önce 2019-20 sezonunda Galatasaray forması da giyen Rumen forvet oyuncusu Florin Andone, Brighton'dan ayrılarak Las Palmas'a imza attı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Cadiz'de geçiren Florin Andone, çıktığı 9 resmi maçta 1 gollük katkı sağladı.
Görsel kaynak: Las Palmas Twitter
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