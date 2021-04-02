Galatasaray'dan eski gözdesi Coulibaly için hamle

Sheffield United'ın, sezon başında Galatasaray'ın da istediği Ismaila Coulibaly'yi başka bir takıma kaptırmamak için mücadele ettiği yazıldı

Haber; Sporx.com dış haberler
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Galatasaray'dan eski gözdesi Coulibaly için hamle
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02 Nisan 2021 11:26
Sarpsborg'dan 2 milyon euroya alındıktan sonra Sheffield United'ın 3 yıllığına Beerschot'a kiraladığı orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly için sezon başında Galatasaray da devrede bulunmuş ancak bu girişimde başarılı olamamıştı.

Fatih Terim'in orta sahadaki gözdesi olan Coulibaly aynı dönem iki sürpriz transfere imza atmıştı.

Belçika basınında yer alan habere göre; Sarı kırmızılı kulübün ilgisinin devam ettiği kaydedilirken, İtalyan devi Milan da girişimlerde bulunuyor

SHEFFIELD SATMAYA KORKUYOR

Ismaila Coulibaly'i satmaya yanaşmayan İngiliz ekibinin gelecek sezondan itibaren genç oyuncuyu geri çağırabileceği ancak oyuncuya olan ilgi nedeniyle de tedirgin olduğu bildirildi.

20 yaşındaki futbolcu kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Sarpsborg beni neredeyse Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a satıyordu ama bu adımın biraz fazla olduğunu düşündüm. Öncelikle Beerschot formasıyla birkaç yıl kendimi geliştireceğim. Bu konuda çok hırslıyım. Yazın Galatasaray ve Club Brugge'den teklif geldi. Ancak, sunulan proje açısından bu çok daha iyiydi. Elbette, hayalim Beerschot'taki başarılı sürecin ardından Premier Lig'de oynamak. Ancak, şu an tek düşüncem Beerschot'un başarısı" sözlerini kullanmıştı

Belçika'da çıktığı 22 lig maçında 5 de gol kaydeden 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu performansıyla alkış aldı



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