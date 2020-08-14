Galatasaray'dan açıklama: İki futbolcu pozitif

Galatasaray, yapılan testlerden 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan açıklama: İki futbolcu pozitif
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14 Ağustos 2020 12:57
Galatasaray'da Futbol A Takımı'nın koronavirüs test sonuçları belli oldu. Sarı kırmızılılar, iki futbolcunun Kovid-19 sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."





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