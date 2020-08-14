Galatasaray'dan açıklama: İki futbolcu pozitif

Galatasaray'da Futbol A Takımı'nın koronavirüs test sonuçları belli oldu. Sarı kırmızılılar, iki futbolcunun Kovid-19 sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."