Galatasaray'a Monaco'dan 19'luk kanat

Galatasaray, Musaba için Monaco'yu iknaya çalışıyor. Fransız kulübü, Fatih Terim'in de çok istediği 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak bakarken bu transferin bitme ihtimali giderek güçleniyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'a Monaco'dan 19'luk kanat
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05 Ağustos 2020 08:50
Galatasaray'dan Musaba hamlesi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim sağ kanat arayışlarında Monaco'da forma giyen Anthony Musaba'yı bitirmeye çok yaklaştı. Fransız kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

9 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS
Son iki sezonu Hollanda 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.



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