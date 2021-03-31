Galatasaray'a Alex Teixeira teklifi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Alex Teixeira teklifi
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31 Mart 2021 09:11
Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

Ocak ayında Çin kulübü Jiangsu ile yollarını ayıran Alex Teixeira, Sarı-Kırmızılılar'a önerildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

YÜKSEK MAAŞI SIKINTI OLABİLİR

31 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek. 10 numara, sol kanat ve forvette oynayabilen Alex Teixeira'nın yüksek maaş beklentisinin sıkıntı yaratabileceği ifade ediliyor.

119 MAÇTA 90 GOLE KATKI YAPTI

2016 yılında 50 milyon Euro'ya Shakhtar'dan Jiangsu'ya transfer olan yıldız futbolcu, Çin'de 119 maçta 57 gol atarken, 33 de asist yaptı.

ARAPLAR PEŞİNDE

Ocak ayından bu yana boşta olan Teixeira'ya Arap kulüplerinin yoığun ilgisi var. Ancak Brezilyalı futbolcu, Avrupa'yı istiyor.



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