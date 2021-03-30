Galatasaray, Yuto Nagatomo'yu aradı!

Geçen sezonun ortasında Yuto Nagatomo'nun sözleşmesini askıya alan Galatasaray, yerine Saracchi'yi kiralamıştı.



Sakatlık sorunları ile bıktıran Saracchi görev aldığı maçlarda defansif açıdan Nagatomo'yu arattı, istatistikler de bunu doğruladı. Sarı-kırmızılı takım, Nagatomo'nun sol bekte olduğu 47 maçta kalesinde 42 gol gördü.



Nagatomo ile maç başına 0.89 olan gol yeme ortalaması, Saracchi ile ise 1.14'e yükseldi. Aslan, Saracchi'nin ligde görev yaptığı 34 maçta 39 gol yedi.



Hücum gücü yetersiz görülen Nagatomo takıma 2 gol-5 asistlik katkı sağlarken, Saracchi ise Japon sol bekten sadece 1 fazla gol pasına (2 gol-6 asist) imzasını koydu.



