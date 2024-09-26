Galatasaray, Yunan takımlarına sahasında yine kaybetmedi

Galatasaray, iç sahada Yunan takımlarıyla yaptığı 4. maçı da kazanmayı başardı.

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Galatasaray, Yunan takımlarına sahasında yine kaybetmedi
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26 Eylül 2024 01:49
Galatasaray, iç sahada Yunan takımlarıyla yaptığı 4. maçı da kazandı.

Tarihinde Avrupa kupalarında Yunan takımlarıyla 7. kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 6. galibiyetini aldı. Yunan temsilcilerini 4. kez konuk eden Galatasaray, söz konusu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Yunan takımlarına karşı tek yenilgisini 21 sene önce deplasmanda yaşadı.

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