  •  
    Ryan Babel olmayınca Terim'in gözdesini aldı!
  •  
    F.Bahçe'de İKİ harekat! İşte verilen teklifler...
  •  
    Dilmen: "G.Saray'ın bu transferi, şampiyon..."
  •  
    Ada'da 1 numaradan "AYRILIK" mesajı geldi
  •  
    Ricardo Quaresma'dan Çin'e TRANSFER yanıtı

Galatasaray yönetiminde değişiklik

Galatasaray'da Genel Sekreterlik görevine Yönetim Kurulu Üyesi İlber Aydemir'in getirildiği açıklandı.

Kaynak: DHA
Galatasaray yönetiminde değişiklik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2018 20:27
Galatasaray'da istifa eden başkan yardımcısı Murat Ece'nin yerine Kaan Kançal göreve getirilirken, Kançal'dan boşalan Genel Sekreterlik görevine ise Yönetim Kurulu Üyesi İlber Aydemir getirildi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Ece'nin istifasıyla boşalan Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Kaan Kançal'ın, boşalan Genel Sekreterlik görevine Sayın İlber Aydemir'in getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Murat Ece'ye görev yaptığı süre boyunca Kulübümüze olan katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz"

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için