Galatasaray, yeni stadyum sponsoru arefesinde!

23. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, stadyum isim sponsorluğu için yeni ve büyük bir anlaşmaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, yeni stadyum sponsoru arefesinde!
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07 Haziran 2023 08:38
Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu ile beraber sponsorlar da sıraya girdi.

Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerden itibaren yeni sponsorluklar konunda önemli gelişmeler olduğu öğrenildi.

Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, hummalı bir çalışma içinde olduklarını söyleyerek, "İyi gelişmeler oluyor. Geçmiş senelere göre daha iyi anlaşmalar yapacağız" dedi.

Sarı-kırmızılıların özellikle stat sponsorluğu için maddi yönden kulübe çok büyük getirisi olan bir anlaşmanın arefesinde olduğu bildirildi. 

 
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