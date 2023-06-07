Galatasaray, yeni stadyum sponsoru arefesinde!

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu ile beraber sponsorlar da sıraya girdi.
Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerden itibaren yeni sponsorluklar konunda önemli gelişmeler olduğu öğrenildi.
Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, hummalı bir çalışma içinde olduklarını söyleyerek, "İyi gelişmeler oluyor. Geçmiş senelere göre daha iyi anlaşmalar yapacağız" dedi.
Sarı-kırmızılıların özellikle stat sponsorluğu için maddi yönden kulübe çok büyük getirisi olan bir anlaşmanın arefesinde olduğu bildirildi.
Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerden itibaren yeni sponsorluklar konunda önemli gelişmeler olduğu öğrenildi.
Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, hummalı bir çalışma içinde olduklarını söyleyerek, "İyi gelişmeler oluyor. Geçmiş senelere göre daha iyi anlaşmalar yapacağız" dedi.
Sarı-kırmızılıların özellikle stat sponsorluğu için maddi yönden kulübe çok büyük getirisi olan bir anlaşmanın arefesinde olduğu bildirildi.