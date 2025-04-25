Galatasaray ve Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru!

Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının Gaziantep'te olması için TFF'ye görüş bildirdi. TFF, kulüplerden gelen bu teklife sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ve Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru!
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25 Nisan 2025 18:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası için daha önce Eskişehir'i açıklayan TFF, daha sonra bu kararını iptal etmiş ve finalin yeri için yeniden değerlendirme yapılacağını duyurmuştu.

TFF'YE BAŞVURU

Kupa finalinin şu anda oynanacağı yer belirsizliğini korurken finalde karşılaşacak Galatasaray ve TFF'den TFF'ye başvuru geldi.

Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının Gaziantep'te olması için TFF'ye görüş bildirdi.

FEDERASYON SICAK BAKIYOR

İki kulübün kararına sıcak bakan TFF'nin, kupa finalini Gaziantep olarak duyurması bekleniyor.

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