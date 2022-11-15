Galatasaray ve Fenerbahçe'ye İspanyol rakipler

Kulüpler Birliği Vakfı, La Liga ile dostluk turnuvası düzenleneceğini açıkladı.



Turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe, İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak. Karşılaşmalar İstanbul'da oynanacak.



İşte yapılan açıklama:



"Kulüpler Birliği Vakfımız, iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenleyecektir. Bu organizasyon kapsamında La Liga takımlarından Villarreal CF ve Rayo Vallecano, Süper Lig takımlarımızda Fenerbahçe ve Galatasaray AŞ ile karşılaşacaktır. Karşılaşmalar ekiplerimizin stadyumlarında oynanacaktır. Turnuva ile alakalı detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."



MAÇ PROGRAMI



Fenerbahçe - Rayo Vallecano: 30 Aralık 20.00

Galatasaray - Rayo Vallecano: 3 Aralık 16.00

Fenerbahçe - Villarreal: 3 Aralık 19.00

Galatasaray - Villarreal: 6 Aralık 20.00





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