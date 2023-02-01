Süper Lig'de 22. hafta maçında Galatasaray ile Hangi Kredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede iki kez geriye düşen Galatasaray, Mauro Icardi'nin ikinci yarıdaki kritik golleriyle 3-2'lik skorla galibiyete ulaştı.



Hangi Kredi Ümraniyespor'un gollerini 11. dakikada Umut Nayir ve 39. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti. Galatasaray'ın golleri 32. dakikada Abdulkerim Bardakci, 60 (P) ve 80. dakikada Mauro Icardi'den geldi.



Konuk ekip Ümraniyespor'da Durel Avounou 77. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Abdulkerim Bardakçı, son golde ise asist yaptı. Mauro Icardi 11 maçta gol gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



Bu galibiyetin ardından ligde 11, genelde 14 resmi maçını arka arkaya kazanan Galatasaray puanını 51 yaptı. Ümraniyespor 14 puanla son sırada kaldı.



Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak. Hangi Kredi Ümraniyespor, Adana Demirspor'u konuk edecek.



GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor'u 4-0 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Emin Bayram, Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti.



Buruk, Hangi Kredi Ümraniyespor maçında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı ile Emre Taşdemir ve Milot Rashica'ya formayı verdi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Emin Bayram, Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Juan Mata ve Kazımcan Karataş görev bekledi.



Galatasaray'da yeni transfer Kaan Ayhan ile Mathias Ross ve Yusuf Demir, maçın kadrosunda yer almadı.



TRİBÜNLER DODU



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen Nef Stadı tribünlerini doldurdu.



Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarına destek verdi.



İLK GOL ÜMRANİYESPOR'DAN



Galatasaray sahasında oynadığı maça baskılı başladı. Ümraniyespor ise ilk dakikalarda yarı sahasında kalabalık kaldı. Zaman zaman etkili kontrataklar yakalayan Ümraniyespor, 11. dakikada golü buldu. Sağdan hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Geraldo, pasını altıpas gerisine çıkardı. Uygun durumda pozisyon alan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Ümraniyespor 1-0 öne geçti.



BERABERLİK GOLÜ ABDULKERİM'DEN



Galatasaray, Ümraniyespor kalesinde gol ararken, kalesinde tehlikeli anlar da yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı kalecisi Fernando Muslera, ilk yarıda önemli kurtarışlar yaptı. Galatasaray 32. dakikada beraberliği sağladı. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson'un indirdiği topu kale önündeki Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.



ÜMRANİYESPOR DEVREYE ÖNDE GİRDİ



İlk yarının sonuna doğru öne geçmeye çalışan Galatasaray, kalesinde şok bir gol gördü. Özellikle Emre Taşdemir'İn oynadığı sol kanatta ciddi sıkkıntılar yaşayan Galatasaray, 39. dakikada geriye düştü. Avounou'nun sağdan ortasında penaltı noktasının sağına gelen topa bekletmeden vuran Oğuz Gürbulak, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinde ağlarla buluşturdu ve Ümraniyespor soyunma odasına 2-1 önde gitti.



MAURO ICARDI'DEN PANENKA



İkinci yarıya taraftarının desteğiyle yine baskılı başlayan Galatasaray, Ümraniyespor kalesinde ikinci kez beraberlik golünü aradı. Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 59. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen topa Yunus hareketlenmek istedi. Seken top Ümraniyesporlu futbolcunun eline temas etti. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, panenka vuruşu yaparak golünü attı ve durum 2-2 oldu.



YENİDEN MAURO ICARDİ SAHNEDE



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, üçüncü golü bulmak adına karşılaşmada tüm riskleri aldı. Okan Buruk; Juan Mata'nın ardından Bafetimbi Gomis ve Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldı. 3. golü bulabilmek için hücum hattını değiştirdi. Ümraniyespor'da 77. dakikada Avounou ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı ve Galatasaray da oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Maçın 83. dakikasında Soldan Abdülkerim'in harika ortasına çok iyi yükselen Mauro Icardi, düzgün bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray ligde arka arkaya 11 kez galibiyete ulaştı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens'in plase vuruşunda kaleci Orkun Özdemir uzak köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak önledi.

7. dakikada Umut Nayir'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Onur Ayık, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Uruguaylı kaleci, topu iki hamlede kontrol ederek takımı adına önemli bir kurtarış gerçekleştirdi.

11. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Geraldo, pasını altıpas gerisine çıkardı. Uygun durumda pozisyon alan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

15. dakikada Ümraniyespor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Geraldo, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve ilk gole benzer bir pas verdi. Penaltı noktasına gelen meşin yuvarlağa Avounou bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera, bacaklarının arasından geçen topu çizgi üzerinde kontrol etti.

18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda kaleci Orkun Özdemir soluna yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Icardi, kontrol ettikten sonra şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson'un indirdiği topu kale önündeki Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi: 1-1.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Orkun sağına gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

36. dakikada sağ kanatta Emre Taşdemir'in zamanlama hatasında topu alan Geraldo yine ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası gerisindeki Avounou bekletmeden şutunu çekti ancak bir kez daha Muslera gole izin vermedi.

39. dakikada Ümraniyespor bir kez daha öne geçti. Avounou'nun sağdan ortasında penaltı noktasının sağına gelen topa bekletmeden vuran Oğuz Gürbulak, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinde ağlarla buluşturdu: 1-2.

45. dakikada Boey'un sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada Boey'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Orkun Özdemir sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

60. dakikada sarı-kırmızılı ekip, bir kez daha beraberliği sağladı. Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içinde Popov'un elle oynadığını tespit eden hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Bir dakika sonra topun başına geçen Icardi, "Panenka Penaltısı" ile ağları havalandırdı: 2-2.

71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile verkaça giren Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.

83. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında altıpas gerisinde iyi yükselen Icardi'in kafayla vurduğu top uzak direkten ağlarla buluştu: 3-2.

Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.



Stat: Nef

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Aleks Taşcıoğlu

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Oliveira (Dk. 76 Mata), Rashica (Dk. 46 Dubois), Mertens (Dk. 79 Gomis), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Barış Alper Yılmaz), Icardi

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov (Dk. 89 Kayode), Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Mrsic), Avounou, Geraldo (Dk. 82 Gheorghe), Onur Ayık (Dk. 67 Sekidika), Umut Nayir

Goller: Dk. 11 Umut Nayir, Dk. 39 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 32 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 60 (Penaltıdan) ve 83 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 77 Avounou (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 90+2 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)





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