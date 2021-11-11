Galatasaray, Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması yaptı

, kadın futbol takımının forma sırt reklamı içinile sponsorluk anlaşması yaptı.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Tunç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, sarı-kırmızılı kadın futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı.Galatasaray Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in de takip ettiği törende konuşan, kulüpte kadın futbol takımını kurmanın en önemli projelerinden biri olduğunu dile getirerek,ifadelerini kullandı.Tunç Holding ile bu sene dördüncü sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını aktaran Bengiserp,diye konuştu.Dinçer Azaphan da Tunç Holding olarak her zaman Galatasaray Kulübünün yanında olduklarını belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Törenin ardından katılımcılar ve basın mensupları, sarı-kırmızılı kadın takımının yaptığı antrenmanı takip etti.