Galatasaray - Trabzonspor: Hangi seri bitecek?

Galatasaray ile Trabzonspor pazar günü dev maçta karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar son 11 haftada 11 galibiyeti elde ederken, bordo-mavililer ise tam 706 gündür ezeli rakiplerine yenilmedi. Hangi serinin biteceği büyük merak konusu oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Trabzonspor: Hangi seri bitecek?
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04 Şubat 2023 11:18
Ligin 23. haftası Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maç büyük bir heyecana sahne olacak

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı hiçbir büyük maçı kaybetmedi. Nef Stadı'nda oynanacak maçta Bordo-mavililer, bu istatistiğin devamını getirmeyi hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi, son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kaybettiği maçta yaşadı. Tam 706 gündür büyük takımlara karşı kaybetmeyen Trabzonspor, bu süreçte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçmek için kolları sıvayan Trabzonspor, bu sezon da 3 büyük rakibi ile oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray da Süper Lig'de son oynadığı 11 maçı da galibiyetle tamamlayarak önemli bir seri yakaladı.

51 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 21 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Pazar günü hangi serinin sona ereceği çok büyük bir merak konusu.

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