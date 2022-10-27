Galatasaray taraftarına övgü: "Boca ile yarışır"

Galatasaray'da Alanyaspor maçı başlamadan önce gerçekleştirilen koreografiyi ve maç boyunca yapılan gürültülü tezahüratı, ProSport Gazetesi'nin köşe yazarı Victor Ciutacu yorumladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray taraftarına övgü: 'Boca ile yarışır'
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27 Ekim 2022 14:12
Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçı ProSport Gazetesi'nin köşe yazarı Victor Ciutacu da izledi.

Rumen gazeteci, karşılaşma başlamadan önce gerçekleştirilen muhteşem koreografiye ve maç boyunca yapılan gürültülü tezahürata da değindi.

"BOCA JUNIORS TARAFTARIYLA YARIŞIR"

Ciutacu "Bu atmosfer La Bombonera'da Boca Juniors taraftarıyla yarışır. Bir an bile olsun susmuyorlar ve takımlarını cesaretlendiriyorlar. Maç sırasında en az 10 farklı tezahürat söylüyorlar. Harika bir atmosfer" yazdı.  

 

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