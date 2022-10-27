Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçı ProSport Gazetesi'nin köşe yazarı Victor Ciutacu da izledi.



Rumen gazeteci, karşılaşma başlamadan önce gerçekleştirilen muhteşem koreografiye ve maç boyunca yapılan gürültülü tezahürata da değindi.



"BOCA JUNIORS TARAFTARIYLA YARIŞIR"



Ciutacu "Bu atmosfer La Bombonera'da Boca Juniors taraftarıyla yarışır. Bir an bile olsun susmuyorlar ve takımlarını cesaretlendiriyorlar. Maç sırasında en az 10 farklı tezahürat söylüyorlar. Harika bir atmosfer" yazdı.







