Galatasaray şikayet etti; Portekizli Nobre maç alamadı

Galatasaray'ın Bayern Münih maçının ardından UEFA'ya şikayet ettiği Portekizli hakem Antonio Nobre, o günden sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray şikayet etti; Portekizli Nobre maç alamadı
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24 Aralık 2024 11:49
Son güncelleme 24 Aralık 2024 12:07
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Bayern Münih maçının ardından UEFA'ya şikayet ettiği Portekizli hakem Antonio Nobre'nin akıbeti belli oldu.

O GÜNDEN BERİ MAÇ ALAMIYOR

Galatasaray'ın özellikle Alphonso Davies'in oyundan atılmaması sebebiyle büyük tepki gösterdiği hakem Antonio Nobre, Bayern Münih - Galatasaray maçının ardından bir daha Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetemedi.

KLASMAN DÜŞÜRÜLDÜ

Avrupa kupalarında çeşitli organizasyonlarda görev almaya devam eden Nobre, Bayern Münih - Galatasaray maçındaki hataları sonrasında 'Şampiyonlar Ligi hakemi' klasmanından düşürülmüş oldu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etmişti.

Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane'in ağlara gönderdiği topta yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR sistemi arızalandı ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi. Orta hakem Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uyması gerekirken VAR odasıyla iki kez konuşarak golü verdi.

Sarı-kırmızılılar yaşanılan olayın VAR protokolünü çiğnediğini belirterek UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık şikayette bulundu.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç içinde Nobre'ye çok büyük tepki göstermişti.



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