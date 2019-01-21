Galatasaray Kulübü, Çekya Ligi'nde Sparta Prag forması giyen eski futbolcusu Semih Kaya'nın transferini resmen açıkladı.Sarı-kırmızılıların resmi açıklamasında, Semih Kaya'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.Galatasaray, 27 yaşındaki savunma oyuncusuna sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL transfer ücreti ödeyecek.Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."