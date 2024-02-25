Galatasaray savunması lige damga vurdu; İşte o rakamlar!

Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için kıyasıya bir yarış veren Galatasaray, Süper Lig'de savunma anlamında fark yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı 26 mücadelede kalesinde sadece 14 gol gördü. Sezon başında Davinson Sanchez takviyesi ile savunma hattını güçlendiren Cim-Bom, Kolombiyalı oyuncunun performansıyla da bu alanda iyi bir performans yakaladı. Geçtiğimiz sezon Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'dan oluşan tandem, bu sezon Abdülkerim ile Davinson ikilisine dönüştü. Danimarkalı savunmacı Nelsson ise Abdülkerim veya Davinson'un yokluğunda görev alarak takımına katkı verdi
RAMS PARK'TA DAHA ÇOK YEDİ
Savunmada rakiplerine karşı iyi bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Victor Nelsson, performanslarıyla dikkat çekti. Bu sezon maç başına ortalama en fazla presle top kazanan savunma oyuncuları olan iki yıldız, saha içerisinde iştahlı bir mücadele sergiliyor. Kolombiyalı stoper 6.21'lik ortalama ile oynarken, Nelsson takım arkadaşını 5.71'le takip etti. Cim-Bom, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda toplam 9 kez kalesinde gol gördü. Dış sahada ise bu rakam 5'te kaldı. Süper Lig'in üzerinde bir kadro kalitesine sahip olan Galatasaray, daha çok hücumu düşünen taraf oluyor.
31 MİLYON EURO'LUK DUVAR
Transfermarkt verilerine göre bu iki oyuncunun toplam piyasa değeri 31 milyon euro. 15 milyon euro değerinde gösterilen 25 yaşındaki Nelsson, 2021-22 sezonu başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilmişti. Bir dönem forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünen yıldız futbolcu, Okan Buruk'tan daha fazla süre almasıyla bu düşünceden vazgeçti. Nelsson'un sözleşmesi 2026 Temmuz'da sona eriyor. 27'lik Davinson ise 16 milyon euroluk değeri ile ön plana çıkıyor. 1.87 boyundaki tecrübeli oyuncu, sezon başında 9.50 milyon euro karşılığında Tottenham'dan alındı.
RAMS PARK'TA DAHA ÇOK YEDİ
Savunmada rakiplerine karşı iyi bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Victor Nelsson, performanslarıyla dikkat çekti. Bu sezon maç başına ortalama en fazla presle top kazanan savunma oyuncuları olan iki yıldız, saha içerisinde iştahlı bir mücadele sergiliyor. Kolombiyalı stoper 6.21'lik ortalama ile oynarken, Nelsson takım arkadaşını 5.71'le takip etti. Cim-Bom, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda toplam 9 kez kalesinde gol gördü. Dış sahada ise bu rakam 5'te kaldı. Süper Lig'in üzerinde bir kadro kalitesine sahip olan Galatasaray, daha çok hücumu düşünen taraf oluyor.
31 MİLYON EURO'LUK DUVAR
Transfermarkt verilerine göre bu iki oyuncunun toplam piyasa değeri 31 milyon euro. 15 milyon euro değerinde gösterilen 25 yaşındaki Nelsson, 2021-22 sezonu başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilmişti. Bir dönem forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünen yıldız futbolcu, Okan Buruk'tan daha fazla süre almasıyla bu düşünceden vazgeçti. Nelsson'un sözleşmesi 2026 Temmuz'da sona eriyor. 27'lik Davinson ise 16 milyon euroluk değeri ile ön plana çıkıyor. 1.87 boyundaki tecrübeli oyuncu, sezon başında 9.50 milyon euro karşılığında Tottenham'dan alındı.
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