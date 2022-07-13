Galatasaray, Ryan Kent için görüşmelere başladı!

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray'da hücum hattına transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi: Ryan Kent…Rangers forması giyen 25 yaşındaki İngiliz oyuncu için sarı-kırmızılılar temaslarına başlarken, 1 sezon kontratı kalması nedeniyle İskoç ekibi uygun bir bonservis ile ayrılmasına sıcak bakıyor.Sarı-kırmızılı yöneticiler, oyuncuyu ikna etmek için temaslarını sürdürürken bir taraftan da İskoç ekibinin idarecileri ile bonservis görüşmelerine başladı. Piyasa değeri 17.5 milyon Euro olsa da G.Saray'ın belirlediği ücret bonuslarla birlikte 7-8 milyon Euro...Freiburg, Bristol, Barnsley, Coventry ve Rangers'ta kiralık oynayan Kent'i, Eylül 2019'da İskoç ekibi Liverpool'dan 7 milyon 200 bin Euro'ya almıştı.Sol kanat ve forvet hattında görev yapabilen İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Rangers ile İskoçya şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.