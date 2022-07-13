Galatasaray, Ryan Kent için görüşmelere başladı!

Galatasaray'da hücum hattına transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi: Ryan Kent…
Rangers forması giyen 25 yaşındaki İngiliz oyuncu için sarı-kırmızılılar temaslarına başlarken, 1 sezon kontratı kalması nedeniyle İskoç ekibi uygun bir bonservis ile ayrılmasına sıcak bakıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-kırmızılı yöneticiler, oyuncuyu ikna etmek için temaslarını sürdürürken bir taraftan da İskoç ekibinin idarecileri ile bonservis görüşmelerine başladı. Piyasa değeri 17.5 milyon Euro olsa da G.Saray'ın belirlediği ücret bonuslarla birlikte 7-8 milyon Euro...
Freiburg, Bristol, Barnsley, Coventry ve Rangers'ta kiralık oynayan Kent'i, Eylül 2019'da İskoç ekibi Liverpool'dan 7 milyon 200 bin Euro'ya almıştı.
Sol kanat ve forvet hattında görev yapabilen İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Rangers ile İskoçya şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.
Rangers forması giyen 25 yaşındaki İngiliz oyuncu için sarı-kırmızılılar temaslarına başlarken, 1 sezon kontratı kalması nedeniyle İskoç ekibi uygun bir bonservis ile ayrılmasına sıcak bakıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-kırmızılı yöneticiler, oyuncuyu ikna etmek için temaslarını sürdürürken bir taraftan da İskoç ekibinin idarecileri ile bonservis görüşmelerine başladı. Piyasa değeri 17.5 milyon Euro olsa da G.Saray'ın belirlediği ücret bonuslarla birlikte 7-8 milyon Euro...
Freiburg, Bristol, Barnsley, Coventry ve Rangers'ta kiralık oynayan Kent'i, Eylül 2019'da İskoç ekibi Liverpool'dan 7 milyon 200 bin Euro'ya almıştı.
Sol kanat ve forvet hattında görev yapabilen İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Rangers ile İskoçya şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.