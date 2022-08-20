Galatasaray, Rezerv Lig'de fark attı!

Galatasaray, Rezerv Lig'de Ümraniyespor'u 9-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, Rezerv Lig'de fark attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2022 19:33
Galatasaray, Rezerv Lig'de Ümraniyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray 9-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 17, 45+2 ve 56. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Hamza Yiğit Akman, 61. dakikada Atalay Babacan, 63. dakikada Emre Taşdemir, 68. dakikada Beknaz Almazbekov, 78. dakikada Emirhan Kayar ve 86. dakikada Zeki Mert Saki kaydetti.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Adana Demirspor karşısına çıkacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ