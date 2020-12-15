Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray evinde 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.TT Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı ve son 16 takım arasına adını yazdırdı.Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 44. dakikada penaltıdan Younes Belhanda'nın yaptığı vuruşla geldi. Faslı oyuncu böylece, bu sezon 11. maçında 4. kez ağları sarsmış oldu.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ilk 11'i ile mücadele etti.Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Mbaye Diagne görev bekledi.Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inin tamamını değiştirdi ve önceki haftalarda az süre alan oyuncularına görev verdi.Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.Geçen sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten 17 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımla ilk maçına Darıca Gençlerbirliği karşısında çıktı.Emin, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçın kadrosunda yer almasına rağmen oyuna girmemişti.Sarı-kırmızılı ekibin genç hücum oyuncusu Ali Yavuz Kol, Galatasaray A Takımı'nda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.A takımda, 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 kez forma giyen 19 yaşındaki santrfor, sonradan girdiği bu karşılaşmalarda ligde 23, kupada ise toplamda 16 dakika sahada kaldı.Ayrıca yedek kulübesinde görev bekleyen 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A takımın resmi bir maçında kadroya alındı.Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sekidika, Mahmuthan Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ile kaleci Gürkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.Türk TelekomDirenç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray EyisoyOkan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 62 Emre Akbaba), Luyindama, Emin Bayram, Elabdellaoui, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Sekidika (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Arda Turan (Dk. 67 Emre Kılınç), Ali Yavuz KolGürkan Hervenik, Metin Güler, Yusuf Bildik, Fahrettin Bıyıklı, Mahmuthan Samet Acar, Nebi Tiryakioğlu, Onuray Köse (Dk. 62 İbrahim Çağrı Oğuz), Erdem Dikbasan (Dk. 62 Furkan Akın), Selman Sevinç (Dk. 87 Alperen Can), Berat Eyüpoğlu, Ahmet Kutluer (Dk. 45 Baha Kısacık)Dk. 44 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray)Dk. 27 Ahmet Kutluer, Dk. 69 İbrahim Çağrı Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)